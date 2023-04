Hitechpros : le résultat net s'améliore de 10% ; le dividende reste généreux

(Boursier.com) — La société Hitechpros affiche au 31 décembre 2022 un chiffre d'affaires de 27,42 millions d'euros (21,49 ME au 31 décembre 2021), soit une hausse de 28% sur l'exercice 2022. La croissance organique à deux chiffres, constatée sur le 1er semestre, s'est poursuivie sur l'ensemble de l'année, portée par le développement du service Staffing au sein des clients historiques et l'ouverture de nouveaux comptes.

Le résultat d'exploitation progresse de 7% sur 2022 et s'élève à 2,85 ME (2,67 ME en 2021). Comme constaté pour l'évolution du chiffre d'affaires, la marge d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice 2022 équivaut à celle du 1er semestre 2022 et représente plus de 10% du chiffre d'affaires.

Le résultat net s'améliore de 10% pour atteindre 2,18 ME à la fin 2022 (1,99 ME l'année dernière). La marge nette de l'exercice, au 31 décembre 2022, correspond à celle au 30 juin 2022, à savoir 8 %.

Structure financière renforcée

La société maintient, depuis sa création, un bilan solide et sain. La trésorerie nette au 31 décembre 2022 s'élève à 7,18 ME (5,85 ME au 31 décembre 2021), ce qui représente une augmentation de trésorerie nette de 1,33 ME sur l'exercice (+23%).

Dividende

Le Conseil d'Administration de Hitechpros, réuni le 19 avril, a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale de poursuivre sa politique de distribution généreuse en versant un dividende de 1,25 euro par action (1 euro en 2021), soit une distribution totale de 2,05 ME au titre de l'exercice 2022. Il est en hausse de 25% par rapport à 2021.

La date de versement du dividende sera validée lors de l'Assemblée générale et interviendra au plus tard le 30 septembre 2023.

Perspectives

A moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires, Hitechpros reste confiante quant à la continuité de son développement. Le chiffre d'affaires réalisé en 2022 est remarquable et la Direction félicite et remercie l'ensemble de ses collaborateurs pour leur implication, leur confiance et leur travail qui ont permis l'atteinte de ce chiffre historique.

Hitechpros favorise les affaires entre l'ensemble des acteurs du marché des services informatiques. Hitechpros s'est forgé un positionnement unique et organise son activité en 2 pôles : Vente d'abonnements aux sites ; Intermédiation en prestations d'assistance technique.