Hitechpros : le résultat net résiste

(Boursier.com) — Malgré un contexte économique très perturbé, Hitechpros, l'unique place de marché du secteur IT, a réussi sur 2020 à augmenter son chiffre d'affaires à 18,3 millions d'euros, soit une hausse de 5% par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires de Hitechpros au 31 décembre 2020 s'élève à 18.268.493 euros contre 17.453.859 euros en 2019, soit une hausse de 5%. Le début de l'exercice affiche une très forte croissance qui a été ralentie sur le second trimestre, conséquence de la pandémie Covid-19 et du confinement. Le retour à la croissance s'effectue dès le mois de juin et a été maintenu sur le second semestre 2020.

Les impacts de la crise sanitaire ont pu être atténués par une organisation rapide et une gestion efficace des équipes. Le Groupe a ainsi réussi à s'adapter en temps réel à ce contexte inédit en mettant en place toutes les conditions nécessaires pour le travail à distance pour ses équipes internes et en organisant, en collaboration avec ses clients, le télétravail pour la quasi-totalité de ses consultants en mission.

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 s'élève à 2.668.504 euros contre 2.842.703 euros, soit une baisse de 6%. Cette baisse est liée au contexte économique et a pu permettre le maintien de certaines prestations et l'amélioration du chiffre d'affaires. L'impact sur la rentabilité est faible et la Société réussit ainsi à maintenir un excellent taux de marge opérationnelle qui représente près de 15% du chiffre d'affaires.

Maintien du résultat net

Le résultat net s'élève à 1.924.982 euros au 31 décembre 2020, contre 1.950.834 euros au 31 décembre 2019, soit une légère baisse de 1%. Hitechpros parvient, malgré la crise globale traversée ces derniers mois, à dégager des résultats équivalents à ceux de l'année passée et à maintenir sa marge nette à près de 11% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2020.

La société conserve un bilan très sain et solide, tant au niveau des ratios financiers que de sa liquidité, avec une trésorerie largement excédentaire à près de 6,4 millions d'euros au 31 décembre 2020 et une trésorerie nette (trésorerie - dettes) de 5,4 millions d'euros, en hausse de 4% par rapport au 31 décembre 2019.

Pour information, la société n'a pas sollicité la mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat.

Distribution de dividendes

Le Conseil d'Administration du 23 avril 2021 a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale de poursuivre et renforcer sa politique de distribution généreuse en versant un dividende de 1,10 euro par action, soit une distribution totale de 1.807.826 euros au titre de l'exercice 2020.

La date de versement du dividende sera validée lors de l'Assemblée Générale et interviendra avant le 30 septembre 2021.

Perspectives

Malgré un contexte exceptionnel, la Société Hitechpros a démontré, une fois de plus, la résilience de son business model en réussissant à augmenter son chiffre d'affaires de 5% dans un marché qui a affiché une baisse de 4,6% (source : Syntec Numérique).

La stratégie historique de diversification du portefeuille clients, en termes de taille, besoins IT ou secteurs d'activité est payante et démontre sa pertinence pour rester indépendant et solide. Par ailleurs, la capacité de la Société à maintenir la qualité de son niveau de service, à la fois sur son offre d'abonnements à la plateforme mais aussi sur la gestion des prestations dans le cadre du service Staffing lui a permis de traverser l'exercice 2020 sans difficulté majeure. La Société est confiante pour les mois à venir mais demeure prudente dans ce contexte incertain et à l'avenir encore indécis. La crise du Covid-19 a eu des effets profonds et durables quant à l'organisation des entreprises et l'optimisation de leurs processus internes, et celles qui auront su s'adapter et se transformer rapidement au début de la pandémie seront mieux armées pour les mois à venir.