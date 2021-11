Hitechpros : en marche vers un record de chiffre d'affaires !

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires de Hitechpros s'élève à 10,35 millions d'euros (9,28 ME au 1er semestre 2020), soit une hausse de 11,5%. Hitechpros surperforme le marché IT dont la croissance pour 2021 a été estimée à 4,8% par Numeum, le syndicat professionnel issu de la fusion de Syntec Numérique et Tech'in France.

En comparaison avec 2019, hors contexte Covid, l'évolution du chiffre d'affaires représente une augmentation de +17,5%.

L'activité 'Staffing' porte la croissance grâce à une excellente dynamique commerciale se traduisant par l'ouverture de nouveaux comptes clients et par le développement de nouveaux services au sein de comptes existants

L'excédent brut d'exploitation s'élève, sur ce 1er semestre 2021, à 1,26 ME (1,32 au 1er semestre 2020), soit une baisse de 4,9%. Cette baisse s'explique par les investissements réalisés sur la partie IT et notamment les coûts engendrés par la refonte de la plateforme à destination des ESN et la création d'un site vitrine En outre, une partie du développement du chiffre d'affaires a été réalisée grâce à un service à moins forte valeur ajoutée.

Le résultat net de Hitechpros s'élève à 940,33 kE au 30 juin (994,63 au 30 juin 2020), soit une baisse de -5,5%.

Trésorerie

La société conserve un bilan très sain et solide, tant au niveau des ratios financiers que de sa liquidité. La trésorerie nette s'élève à plus de 6,2 ME au 30 juin.

Perspectives

Après un début d'année très encourageant, l'objectif de la société est d'accélérer encore le déploiement de sa stratégie via le développement des équipes commerciales.

Acteur unique de la mise en relation de l'ensemble des sociétés du monde informatique, Hitechpros poursuit sa croissance et aborde la fin de l'année avec confiance.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 devrait largement dépasser le record historique des 20 millions d'euros.