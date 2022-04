Hitechpros dépasse son record historique de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Hitechpros au 31 décembre 2021 s'élève à 21.499.311 euros contre 18.268.493 euros en 2020, soit une hausse de 18%.

La reprise initiée en 2020 dans un contexte économique et sanitaire incertain non seulement se poursuit mais surtout s'intensifie sur l'exercice 2021. L'activité 'Staffing' porte la croissance grâce à une excellente dynamique commerciale se traduisant par l'ouverture de nouveaux comptes clients et par le développement de nouveaux services au sein de comptes existants.

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 s'élève à 2.672.357 euros contre 2.668.504 euros pour l'exercice précédent. La baisse relative des résultats constatée sur le 1er semestre 2021 a été compensée sur la fin d'année pour stabiliser le niveau du résultat d'exploitation. La rentabilité est légèrement affectée sur l'exercice 2021 avec une marge d'exploitation qui passe à 12,5% (contre 14,6 % en 2020).

Une partie du développement du chiffre d'affaires a été réalisée grâce à un service à moins forte valeur ajoutée qui est un investissement pour le futur en termes de volume et d'accentuation de la présence chez les clients, ce qui explique cette baisse.

Le résultat net s'élève à 1.988.651 euros au 31 décembre 2021 contre 1.924.982 euros au 31 décembre 2020, soit une hausse de 3,3%. La marge nette s'établit à 9,3%.

La société conserve un bilan très sain et solide, tant au niveau des ratios financiers que de sa liquidité, avec une trésorerie nette de plus de 5,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, en hausse de 8% par rapport au 31 décembre 2020.

Le Conseil d'Administration du 20 avril 2022 a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale de poursuivre sa politique de distribution en versant un dividende de 1 euro par action, soit une distribution totale de 1.643.478 euros au titre de l'exercice 2021. La date de versement du dividende sera validée lors de l'Assemblée Générale et interviendra au plus tard le 30 septembre 2022.

Perspectives

L'atteinte d'un chiffre d'affaires record sur l'exercice 2021 prouve à nouveau la résilience du business model de Hitechpros et la cohérence de son positionnement dans un monde en pleine mutation. Les objectifs pour l'exercice 2022 sont de continuer à développer la croissance tout en stabilisant les marges de rentabilité. Néanmoins, les fluctuations économiques liées à l'évolution de la situation sanitaire ou aux tensions géopolitiques sont toujours susceptibles d'impacter les performances de la Société qui reste donc prudente...