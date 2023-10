Hitechpros : belle progression des performances sur le semestre

(Boursier.com) — Hitechpros affichait un chiffre d'affaires de 16,48 ME au 30 juin 2023, soit une augmentation de 24% sur un an. Les deux services d'Hitechpros (Abonnement aux plateformes et Service Staffing) présentent une croissance à deux chiffres sur ce 1er semestre.

La plateforme leader de mise en relation des prestataires IT a vu son résultat d'exploitation atteindre 1,5 ME sur ce premier semestre 2023, en hausse de 10,8%. Malgré un contexte inflationniste, la société parvient à contrôler ses charges et à maîtriser sa marge d'exploitation qui dépasse les 9%.

Les bénéfices s'élèvent à 1,15 ME au 30 juin 2023 contre 1,03 ME pour la même période de l'année dernière, la marge nette s'établissant autour de 7%. Hitechpros indique avoir pu profiter du contexte financier en matière de taux d'intérêt et dégager, suite à ses placements de trésorerie, des produits financiers conséquents. a Le trésorerie nette s'élevait en effet à près 7,5 millions d'euros au 30 juin 2023.