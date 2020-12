HiPay : transfert approuvé

(Boursier.com) — HiPay , fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce que l'Assemblée Générale des actionnaires, réunie ce jour à huis clos, a approuvé le projet de transfert de la cotation de ses titres du compartiment C du marché Euronext Paris vers le marché Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation. HiPay annonce également la signature par ses filiales HiPay ME SA (Belgique) et HiPay SAS (France) d'un projet de traité de fusion transfrontalière par absorption de HiPay ME SA par HiPay SAS.

Ce transfert doit permettre à HiPay Group d'être coté sur un marché mieux adapté à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière actuelle. HiPay Group entend bénéficier ainsi d'un cadre règlementaire plus souple, tout en continuant de bénéficier et d'offrir à l'ensemble de ses actionnaires, des avantages de la cotation et du dynamisme d'Euronext Growth.