Hipay : sous valorisé ?

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Hipay retombe de 1,5% à 5,3 euros après son vif rebond de mardi. Un sursaut à relier à une information de 'Reuters' selon laquelle Crédit Mutuel Arkéa chercherait à ouvrir le capital de Monext, sa filiale de paiement en ligne. La banque pourrait céder une partie du capital sur la base d'une valorisation de près de 350 millions d'euros. TP ICAP Midcap note qu'à ce niveau, Monext serait valorisé 14 fois l'Ebitda. Si cette rumeur se réalise, elle conforte ainsi la pertinence de redresser significativement la profitabilité de Hipay pour prétendre à une meilleure valorisation...

Si l'ordre de grandeur des deux activités est assez comparable (97 ME vs 59 ME), Monext afficherait en revanche un niveau de profitabilité nettement plus élevé (marge d'EBITDA de 25% vs 2% pour Hipay). La priorité stratégique donnée à la nouvelle direction générale de redresser la profitabilité du groupe va, selon le broker, clairement dans le bon sens et constitue un important levier de revalorisation du titre. Cela conforte sa conviction que le titre ('achat') est fortement sous valorisé et que le redressement attendu des résultats dès cette année devrait constituer un fort catalyseur pour la valeur.