HiPay poursuit sa croissance et réduit ses pertes

Crédit photo © HiPay

(Boursier.com) — HiPay , qui avait déjà publié un chiffre d'affaires en progression de 31% en 2020 à 45,7 ME et un volume de paiements en hausse (+43%), avec une activité tirée par la croissance organique et 305 nouveaux clients grands comptes, fait état d'une "croissance rentable" pour la deuxième année consécutive avec un EBITDA à 3,4 millions d'euros en 2020. La perte nette est réduite à 1,8 million d'euros contre 5,7 millions un an avant. Les capitaux propres en fin de période se situent à 34,5 millions d'euros, alors que la trésorerie disponible ressort à 3,1 millions.

Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay, déclare : "HiPay démontre une nouvelle fois sa capacité de croissance rentable (scalabilité). En 2020, la croissance du chiffre d'affaires et du volume des paiements a permis d'améliorer fortement la rentabilité. Malgré un contexte macroéconomique complexe, les équipes HiPay ont su se mobiliser et donner le meilleur d'elles-mêmes au service de nos clients". Le CA du premier trimestre sera connu le 29 avril, avant bourse.