HiPay poursuit sa croissance

(Boursier.com) — HiPay a clôturé son exercice avec une hausse de +16% de son chiffre d'affaires au dernier trimestre à 17,2 ME, portant à 58,9 ME le CA annuel. Sur l'ensemble de l'année, HiPay affiche une hausse du volume des paiements de +35% par rapport à 2020 et de +14% par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires augmente de 29% par rapport à 2020 et de 9% par rapport à 2021. Cette progression modérée s'explique notamment par un premier semestre 2021 marqué par une forte croissance dans le cadre des confinements imposés à travers l'Europe, ainsi que par les événements géopolitiques et macroéconomiques défavorables. Ces facteurs ont pesé sur la consommation et les décisions d'investissement des entreprises, sans toutefois remettre en cause la bonne orientation du marché des paiements électroniques. Pour la période de l'exercice 2022, le taux de chiffre d'affaires sur flux est de 0,78%. Le niveau de ce taux s'explique à la fois par la suppression de certains moyens de paiement locaux utilisés par les clients du secteur de l'iGaming, dont les volumes se sont reportés sur d'autres moyens de paiement moins rémunérateurs, ainsi que par le développement des volumes de paiements en points de vente.

La société a désormais intégralement tiré sur les lignes de financement mises à sa disposition par son actionnaire de référence BJ Invest, afin de maintenir sa trésorerie à un niveau lui permettant de faire face à ses obligations contractuelles et réglementaires.