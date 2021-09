HiPay : le résultat opérationnel est désormais proche de l'équilibre, à -0,4 ME

(Boursier.com) — HiPay confirme sa trajectoire de croissance rentable et la forte progression du volume des paiements (+27%, à 3,2 Milliards d'euros). Le chiffre d'affaires progresse de +23% vs le S1 2020, porté par un volume de paiements en hausse de +27% vs le S1 2020 et de +82% vs le S1 2019. Le résultat opérationnel, en progression continue, est désormais proche de l'équilibre, à -0,4 million d'euros.

La capacité de financement de HiPay s'élevait à 8,6 millions d'euros au 30 juin 2021.