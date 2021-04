Hipay : le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 13,3 ME

Hipay : le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 13,3 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours du premier trimestre 2021, le volume de paiements a atteint 1,6 milliards d'euros chez Hipay, soit +36% vs. 1er trimestre 2020 et le chiffre d'affaires s'établit à 13,3 ME (+34% vs 1er trimestre 2020).

Après une croissance annuelle du chiffre d'affaires globale de +31% en 2020, l'année 2021 démarre sur cette même dynamique de croissance, confirmant ainsi le succès de la stratégie commerciale d'HiPay.

La dynamique commerciale de HiPay se renforce au sein de secteurs clés du e-commerce

L'acquisition de 61 grands comptes à travers l'Europe alimente la forte croissance du Groupe sur le premier trimestre.

Ami Paris, Palladium et Pataugas, enseignes reconnues du secteur de la mode, rejoignent HiPay et renforcent ainsi la position de leader sur ce secteur.

Le lancement de nouveaux partenariats avec Fleux, Habitat et Jardin, Madura et Trigano, assoit également la présence d'HiPay dans le secteur de l'ameublement et de la décoration et lui permet ainsi d'y étendre son influence de manière significative.

HiPay accompagne Pièces et Pneus, acteur incontournable de la distribution de pièces automobiles dans sa stratégie de développement e-commerce et gère désormais les flux magasins, en addition du flux e-commerce et du flux MO/TO.

HiPay améliore l'expérience client grâce au développement de nouveaux outils innovants.

HiPay simplifie à grande échelle l'entrée en relation avec ses nouveaux clients, grâce à de nouvelles interfaces de gestion optimisées, directement intégrées à la plateforme de paiement.

En réponse aux nouvelles habitudes de consommation et à la part importante du paiement fractionné ou différé, HiPay a ajouté un nouveau scénario de paiement à la plateforme : 'Buy Now Pay Later'.

La connexion de HiPay avec la méthode de paiement iDEAL se perfectionne, proposant ainsi un accompagnement plus complet à ses clients, via de nouvelles fonctionnalités.

Prochaine communication financière : le 3 juin 2021 avec les résultats des votes de l'Assemblée Générale des actionnaires.