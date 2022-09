HiPay : Le chiffre d'affaires atteint 27,5 millions d'euros sur le premier semestre

(Boursier.com) — HiPay , la Fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce ses résultats du premier semestre 2022. Le volume de paiements a augmenté fortement pour atteindre 3,6 milliards d'euros au 1er semestre 2022, soit une évolution de +12% vs S1 2021 et de +43% vs S1 2020.

L'activité commerciale de la Fintech conserve son dynamisme lui permettant de gagner de nouvelles parts de marché. Le chiffre d'affaires atteint 27,5 millions d'euros sur la période.

Cette performance est à mettre en perspective avec :

Un point de comparaison exigeant, le premier semestre 2021 avait été stimulé par différents confinements en Europe.

Une conjoncture macroéconomique et géopolitique particulièrement difficile et volatile affectant la consommation et les décisions d'investissement des entreprises.

Cette croissance significative au premier semestre, en dépit des différents facteurs exogènes précités, confirme la robustesse du modèle de HiPay et sa capacité à croître.

S'appuyant sur son offre de paiement omnicanal, HiPay gagne de nouvelles parts de marché avec les signatures de 151 nouveaux clients grands comptes.

Le groupe accélère également son développement à l'international avec 36% de ses volumes de paiement réalisés hors de France, traduisant la forte dynamique commerciale sur ses autres marchés.

Le chiffre d'affaires global est en hausse et atteint 27,5 millions d'euros (+3% vs. S1 2021).

Cette croissance inférieure à celle des volumes de paiements, s'explique notamment par la fin de l'exploitation de certains moyens de paiement Direct Banking par les banques en Belgique. Ces volumes se sont reportés vers d'autres méthodes de paiement moins rémunératrices.

Les activités en France et à l'international continuent de croître fortement : leurs chiffres d'affaires connaissent des hausses significatives de semestre en semestre, avec des progressions de respectivement +25% et +27% par semestre entre 2019 et 2022 (TCAM).

Au niveau groupe, les dépenses restent maîtrisées : les coûts directs augmentent de manière proportionnelle aux flux et les frais de personnel progressent de manière raisonnée avec le recrutement de nouveaux talents venus renforcer les effectifs de HiPay.

La croissance du chiffre d'affaires ne suffit toutefois pas à supporter la progression de ces coûts opérationnels, le résultat net s'établissant à -3,6 millions d'euros.

Perspectives

Durant le premier semestre 2022, HiPay a obtenu deux financements complémentaires pour un montant total de 3,25 millions d'euros, confirmant le soutien de ses partenaires financiers.

Pour l'exercice 2022, HiPay vise désormais une croissance inférieure à deux chiffres. En parallèle, le groupe ajuste ses coûts de structure afin de prendre en compte les difficultés attendues du fait de la conjoncture actuelle dégradée.

Prochaine communication financière

27 octobre 2022 (avant bourse) avec le Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022.