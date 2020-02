HiPay : la dynamique commerciale est là; mais fragilité financière

HiPay : la dynamique commerciale est là; mais fragilité financière









Crédit photo © HiPay

(Boursier.com) — HiPay une augmentation de 37% des volumes de paiement gérés par sa plateforme (vs. +30% en 2018) et une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de +21% à 34,9 ME (vs. +17% en 2018). Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à plus de 18 millions d'euros (+15%).

La société continue donc sa forte croissance, mais le dernier exercice budgétaire confirme néanmoins une fragilité financière sur l'année en cours. "Dès lors, pour pallier cette difficulté ainsi que pour financer la croissance, BJ Invest réitère son support et sa confiance en apportant une nouvelle ligne de trésorerie de 5 millions d'euros", explique la société.

La révision des prévisions de flux de trésorerie pour l'année 2020 réalisée lors de l'exercice budgétaire fin 2019 a mis en évidence que le compte-courant de 5 millions d'euros ne serait pas suffisant pour permettre à la société de financer ses opérations au-delà du premier semestre 2020. Au 31 décembre 2019, le solde de trésorerie s'élevait à 1,6 million d'euros. Avec le solde disponible du compte-courant d'associé BJ Invest, la trésorerie mobilisable s'élève à 2,5 millions d'euros. Les dernières prévisions de trésorerie font apparaître un besoin de financement complémentaire de 3 millions d'euros. D'où ces 5 ME mis à disposition par BJ Invest.