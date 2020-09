HiPay : l'EBITDA semestriel s'améliore fortement

Crédit photo © HiPay

(Boursier.com) — HiPay dévoile des comptes semestriels en nette amélioration même si le résultat net reste dans le rouge. L'EBITDA atteint 1,7 million d'euros, contre -0,3 ME un an plus tôt grâce à la croissance du chiffre d'affaires et à la bonne maîtrise des charges d'exploitation. Le résultat opérationnel courant atteint -0,3 ME contre -2,2 ME au 30 juin 2019 et le résultat net s'établit à -2,6 ME contre -2,7 ME un an plus tôt, après la comptabilisation de provisions et charges non courantes pour 1,4 ME et un résultat financier de -0,6 ME. Déjà connu, le chiffre d'affaires ressort à 21,7 millions d'euros, en progression de 29%.

Au 30 juin, la société dispose de 1,8 ME de trésorerie disponible. A cette trésorerie disponible s'ajoute le solde non mobilisé du compte-courant BJ Invest pour 3,7 ME. Par ailleurs, HiPay a contracté deux prêts garantis par l'Etat auprès de BNP Paribas et Bpifrance pour un montant total de 3,6 ME. Les fonds ont été reçus en août. Au 30 juin, HiPay dispose ainsi d'une capacité de financement totale de 9,1 ME, qui permet au Groupe d'assurer son développement.

Dans le cadre de l'exécution du plan stratégique de simplification de la gestion opérationnelle du groupe, il a été décidé de regrouper les activités de services de paiement au sein du seul établissement de paiement HiPay SAS, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de simplifier la gestion réglementaire. Le groupe prévoit ainsi de fusionner les activités actuellement poursuivies par HiPay ME SA (établissement de monnaie électronique supervisé par la Banque Nationale de Belgique) avec HiPay SAS (établissement de paiement supervisé par l'ACPR). Cette opération est soumise à l'autorisation de la Banque Nationale de Belgique. HiPay SAS continuera à opérer des services de paiement au travers de sa plateforme.