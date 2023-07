HiPay : hausse du chiffre d'affaires de 18,8 % au 1er semestre

(Boursier.com) — HiPay , la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2023. Au 1er semestre 2023, le volume de paiements traité a atteint 4,1 milliards d'euros, soit une croissance de 13,9% par rapport au 1er semestre 2022. L'inflation importante depuis la fin d'année 2022, marquée par la guerre en Ukraine et la forte hausse des matières premières, n'a donc pas pesé sur le premier semestre 2023, qui a connu un fort rebond.

La forte progression du chiffre d'affaires sur le premier semestre 2023 est le reflet de la bonne dynamique des volumes de paiements. Cette tendance est observée sur l'ensemble des segments de marché de l'entreprise...

Globalement, au cours du semestre, HiPay remplit ses objectifs budgétaires de croissance récurrente (fixés à 8%) portée par sa base de clients existants et dans une moindre mesure sa conquête commerciale tout en complémentant cette croissance d'effets volume et prix non récurrents sur certains marchés spécifiques.

"Le positionnement omnicanal de HiPay confirme son attractivité en France (clients retailers tier-2) où la croissance est conforme aux objectifs budgétaires initialement fixés. Les flux en dehors de France correspondent à 44% de nos volumes traités, ils sont portés par la dynamique du iGaming évoquée ci-avant et nos marchés du sud de l'Europe" commente la direction.

"Par ailleurs, une partie de notre croissance est portée par les marchés de niche du Direct Marketing et du iGaming qui surperforment nettement par rapport à l'an passé et à nos objectifs budgétaires, ce qui explique la croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle des volumes capturés".

Perspectives

La croissance continue depuis le début de l'exercice devrait permettre de rester au budget (environ +8%) sur le second semestre tout en conservant les bénéfices de la croissance non récurrente acquise et des impacts positifs qui en découleront sur le niveau de profitabilité.

Prochaine communication financière, le 14 septembre 2023 avec les Résultats du 1er semestre 2023.