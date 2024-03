Hipay Group : massacré après sa publication d'activité

(Boursier.com) — En séance, l'action Hipay décroche de plus de 21%, revenant à 6,3 euros dans le sillage de la publication de son chiffre d'affaires annuel.

Au 4e trimestre, HiPay effectue un chiffre d'affaires de 17,1 millions d'euros, stable par rapport à 2022. Il porte à 65,5 ME le chiffre d'affaires de l'année 2023, soit +11% de croissance par rapport à 2022 et +21% par rapport à 2021. Le volume de paiements croît de +11% par rapport à 2022, et de +27% par rapport à 2021.

Malgré un contexte économique exigeant, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal signe son retour vers une croissance annuelle supérieure à 10%. D'ailleurs, HiPay observe une progression continue très soutenue dans le paiement omnicanal avec un chiffre d'affaires des transactions POS en points de vente en augmentation de +36,5% sur l'année par rapport à 2022. La France observe également une bonne dynamique de marché avec plus de 267 nouveaux contrats signés dans le secteur du commerce de détail. Les flux hors France restent importants à 50,8%, portés par la forte dynamique du iGaming et des marchands d'Europe du Sud.

TP Icap maintient sa recommandation d'achat sur le dossier pour un cours cible de 18 euros, malgré une croissance des revenus qui a "ralenti au 4e trimestre", mais "sans empêcher le groupe d'achever 2023 sur une croissance dynamique de +11%".