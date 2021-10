HiPay Group : le chiffre d'affaires progresse de 17% au 3e trimestre

(Boursier.com) — Au 3 trimestre, le volume de paiements atteint 1,478 milliard d'euros (soit +14% par rapport au 3e trimestre 2020. Le chiffre d'affaires de HiPay Group s'établit à 12,3 ME, soit +17% par rapport au 3 trimestre 202).

La croissance du chiffre d'affaires et du volume de paiement de HiPay au 3e trimestre s'explique par la volonté des marchands d'ajouter de la valeur à l'étape de paiement pour la rendre plus simple et plus fluide.

Le développement de l'activité de HiPay s'appuie sur la croissance soutenue du secteur du e-commerce en lien avec les nouvelles habitudes de consommation, renforcées par les confinements successifs. Ainsi, en 2020, 112 milliards de volume de paiements ecommerce ont été traités en France. Le taux de pénétration de l'e-commerce devrait poursuivre sa progression pour atteindre 25% de parts de marché d'ici 2025, une dynamique observée partout en Europe.

HiPay confirme donc sa trajectoire de croissance.

HiPay renforce son offre omnicanale. La croissance du e-commerce et l'adoption de nouvelles habitudes de consommation amènent de plus en plus de marchands à adopter une stratégie de commerce unifié et à digitaliser leurs points de vente. Ainsi, après le déploiement de sa solution HiPay, au sein du réseau de magasins Nocibé, la société accompagne désormais ID Group dans la mise en place de l'order-in-store dans les boutiques Okaïdi. HiPay déploie aussi de nouveaux connecteurs permettant de piloter les terminaux de paiement de ses marchands depuis leur caisse primaire, facilitant ainsi la gestion centralisée de leur activité.