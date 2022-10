HiPay Group : Benjamin Jayet remplace Grégoire Bourdin

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de HiPay Group SA s'est réuni, le 21 et le 27 octobre, afin de se prononcer sur la gouvernance du Groupe. Lors de ces réunions, le Conseil d'Administration a décidé de mettre un terme au mandat de directeur général de HiPay Group SA et de président de HiPay SAS de Grégoire Bourdin avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration remercie Grégoire Bourdin "pour le travail accompli ces dernières années".

Le Conseil explique : "Le développement du Groupe exige aujourd'hui une collaboration plus étroite et confiante entre le management et le Conseil d'Administration".

Le Conseil d'Administration a décidé de confier à Benjamin Jayet la direction générale de HiPay Group SA, à compter du 28 octobre.

Les fonctions de Directeur général et de Président du Conseil d'Administration ne sont désormais plus dissociées, Benjamin Jayet exerçant les fonctions de Président-Directeur général.