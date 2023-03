Hipay : Eric Meynard est nommé DG adjoint

(Boursier.com) — Eric Meynard est nommé au poste de Directeur général adjoint de la fintech Hipay, à compter de début mars. A ce titre, il dirige désormais les services juridique et financier ainsi que les Ressources humaines de HiPay.

Au cours de ses 25 années d'expérience, Eric Meynard a évolué au sein de grands groupes tels que le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, le géant du conditionnement Fareva et Precia Molen en tant que Directeur Administratif et Financier du groupe, puis Directeur Général Délégué, où il a fortement contribué à la croissance et à la structuration du leader mondial du pesage industriel et commercial.

Son solide parcours, en France comme au Royaume-Uni, et sa vaste expertise dans les domaines de l'audit, de la comptabilité et de la gestion financière contribueront ainsi à assurer l'essor de HiPay.