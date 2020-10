HiPay en forte croissance

HiPay en forte croissance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HiPay , fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, enregistre un chiffre d'affaires sur le troisième trimestre 2020 de 10,5 millions d'euros, soit une progression de +27%. Au cours du troisième trimestre 2020, les flux traités atteignent 1,3 milliards d'euros (+39% vs. T3-2019).

Sur les 9 premiers mois de l'année, les flux traités ressortent à 3,8 milliards d'euros (+42% vs. 2019) et le chiffre d'affaires atteint 32,2 ME (+29% vs. 2019).

Les taux de croissance du troisième trimestre 2020 confirment la tendance forte observée depuis le début de l'année, qui émane de l'ensemble des Business Units.

La stratégie commerciale continue de porter ses fruits avec l'acquisition de 231 nouveaux clients sur le trimestre, dont 69 grands comptes à travers l'Europe.

Le Conseil d'administration a décidé de soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, qui sera convoquée à cet effet le 10 décembre 2020, un projet de transfert des titres de HiPay du compartiment C du marché Euronext Paris vers le marché Euronext Growth Paris.