HiPay : des résultats en net retrait malgré la hausse des revenus

(Boursier.com) — Calme plat sur HiPay après sa publication annuelle. La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal a essuyé une perte nette de 7,8 millions d'euros (vs -4,3 ME en 2021) pour un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 58,9 ME. L'EBITDA s'établit à 1,3 million d'euros, positif pour la troisième année consécutive, mais en retrait par rapport aux 2,8 millions d'euros de 2021. Le résultat opérationnel récurrent se monte quant à lui à -3,2 ME (-0,2 ME sur le second semestre) contre -0,7 ME un an plus tôt.

Au-delà de la légère baisse de marge brute, cette baisse de la profitabilité s'explique principalement par la forte hausse des coûts d'exploitation sur l'exercice malgré le plan d'économies strict mis en place à partir de l'automne 2022 et portant ses effets sur 2023 auxquels s'ajoutent les coûts non récurrents principalement liés à la réorganisation et la restructuration du groupe (environ 3,1 millions d'euros).

Au cours de l'exercice, la génération de flux de trésorerie opérationnelle s'est montée à 2,1 millions d'euros, avec un CAPEX de 4,7 ME et des souscriptions de dettes financières nettes pour 2,4 ME. Au 31 décembre 2022, la société dispose de 1,6 ME de trésorerie disponible.

HiPay vise pour l'exercice 2023 une croissance approchant les 10 % et bénéficie à ce jour d'un carnet de commandes en très forte progression. En parallèle, le groupe a mis en place un plan d'économies significatif visant à restaurer une génération de trésorerie positive ainsi que la maîtrise de ses charges et, par conséquent, la rentabilisation systématique de son exploitation. L'extension de l'offre de produits HiPay couplée à la dynamique commerciale des marchands permet à un horizon de cinq années d'envisager le retour d'une croissance à deux chiffres systématique.

TP ICAP Midcap ('achat') parle de résultats meilleurs qu'attendu avec un EBITDA de 1,3 ME vs 0,2 ME estimé. Surtout, la trajectoire d'évolution de l'EBITDA est clairement rassurante puisque le S2 a finalement largement rattrapé la perte du S1 (-0,8 ME). Le ROC du S2 est d'ailleurs presque à l'équilibre (-0,2 ME). Comme attendu, le groupe aura surtout profité d'une dynamique d'activité soutenue (+16% au S2 vs seulement +3% au S1) et dans une moindre mesure des premiers effets du plan d'économies mis en place à partir de l'automne, qui devrait surtout servir de leviers aux résultats 2023. Le principal enjeu de 2023 sera de redresser la profitabilité du groupe et restaurer sa capacité à générer du cash.