HiPay : des résultats 2019 toujours déficitaires mais en amélioration

HiPay : des résultats 2019 toujours déficitaires mais en amélioration









Crédit photo © HiPay

(Boursier.com) — HiPay dévoile ses comptes 2019. Des résultats toujours déficitaires, bien qu'en amélioration, pour un chiffre d'affaires, déjà connu, en hausse de 21% à 34,9 ME. La progression de l'activité traduit le succès de la stratégie commerciale mise en place depuis 2 ans, tant sur l'acquisition de nouveaux clients que sur l'accompagnement de la croissance des clients en portefeuille (+156 clients grand compte en 2019) qui a permis de traiter 3,9 milliards d'euros de flux en 2019 soit une augmentation de 37% par rapport à 2018 (+7 points de croissance vs. 2018). Le résultat opérationnel courant du groupe ressort à -3,9 ME contre -5,5 ME au 31 décembre 2018 et le résultat net s'établit à -5,7 ME contre -8,4 en 2018.

Au 31 décembre 2019, le solde de trésorerie s'élevait à 1,6 ME. Avec le solde disponible du premier compte-courant d'associé BJ Invest, la trésorerie mobilisable s'élève à 2,5 ME. Les dernières prévisions de trésorerie font apparaître un besoin de financement complémentaire de 3 millions d'euros. Afin de pallier ce besoin de financement, BJ Invest, actionnaire de référence de HiPay Group, a apporté une capacité de financement complémentaire de 5 ME. Au 31 décembre, les capitaux propres de HiPay s'établissent à 36,8 ME.

Face à la crise du coronavirus, un Plan de Continuité d'Activité a été mise en oeuvre et permet aux activités de la société de se poursuivre dans de bonnes conditions. Une cellule de crise constituée des membres du comex a été mise en place pour détecter et évaluer les difficultés spécifiques à cette crise. Cette dernière, en fonction de sa durée et de l'évolution du comportement des consommateurs sur les différentes verticales, aura un impact sur le chiffre d'affaires, la rentabilité et la trésorerie générée. Des analyses complémentaires sont en cours et les prévisions d'activités seront mises à jour en conséquence.

Enfin, il sera proposé aux actionnaires, lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur le projet d'augmentation de capital, de nommer en qualité d'administratrice indépendante de la société, pour une durée de quatre années, Madame Stéphanie Le Beuze.