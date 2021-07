HiPay : croissance semestrielle de 24%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HiPay dévoile un chiffre d'affaires semestriel qui s'établit à 26,8 ME, contre 21,7 ME un an plus tôt, soit une croissance +24%.

Au cours du premier semestre 2021, le volume des paiements atteint 3,2 milliards d'euros (+27 %).