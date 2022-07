HiPay : Croissance du volume de paiements

(Boursier.com) — HiPay , la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, a annoncé au 1er semestre, un volume de paiements qui atteint 3,6 milliards d'euros, soit une croissance de 12% par rapport au 1er semestre 2021 qui constituait une base de comparaison exigeante : en effet l'activité de HiPay au cours du premier semestre 2021 avait été stimulée par les confinements imposés à travers l'Europe.

Au cours du premier semestre 2022, les événements géopolitiques et macroéconomiques défavorables ont pesé sur la consommation et les décisions d'investissement des entreprises, sans toutefois remettre en cause la bonne orientation du marché des paiements électroniques.

La bonne dynamique du volume des paiements, observée sur l'ensemble des segments de marché, ne se reflète que partiellement au niveau du chiffre d'affaires. En effet, la fin de l'exploitation de certains moyens de paiement dédiés au marché belge a transféré les volumes de paiement concernés vers d'autres moyens de paiement moins rémunérateurs.

Conquête commerciale dynamique

HiPay a enregistré une activité commerciale très dynamique sur le premier semestre attestant sa capacité à performer dans une conjoncture plus difficile, en gagnant de nouveau des parts de marché. Le groupe a étendu sa relation commerciale avec sa base de clients retailers tier-22, élargissant le périmètre de ses prestations à de nouvelles enseignes. Il s'appuie pour ce faire sur son offre omnicanal qui est également un puissant levier pour ouvrir de nouveaux comptes. HiPay a également poursuivi son passage à l'échelle européenne avec une part des volumes de paiement réalisés hors de France s'élevant à 39% sur la période, en progression de +1 point par rapport au premier semestre 2021.

Le positionnement omnicanal de HiPay confirme son attractivité en France

L'activité de HiPay en France est portée par l'appétence des enseignes pour son offre de commerce unifié qui a représenté près du tiers des nouveaux projets et près de 15% des contrats signés sur les six premiers mois de l'année. 38 nouveaux clients ont ainsi été signés sur la période dans de multiples verticales, renforçant le positionnement multi-spécialiste de HiPay. Le portefeuille de marques françaises de HiPay s'est ainsi enrichi de nouvelles références renommées à l'instar de Dodo, Jott, EasyParapharmacie, Atmosphera ou encore V33.

Nouvelles références retail au Portugal et en Italie et développement à l'international pour le iGaming

Au Portugal, 32 nouveaux clients ont démarré leur activité sur la plateforme HiPay au premier semestre avec des marques à forte notoriété telles que 360Imprimir, Canté et SMEG.

En Italie, le groupe de luxe Binda (joaillerie et horlogerie) signé au premier trimestre, a tout d'abord lancé sa marque phare Breil puis a étendu son partenariat avec HiPay en lui confiant ensuite sa marque Hip Hop. HiPay a également réalisé sa première intégration d'Apple Pay en Italie pour le compte de Freddy (spécialiste des vêtements de Fitness).

Le iGaming poursuit sa croissance soutenue aux Pays-Bas avec le lancement de Circus.nl et continue de se développer à l'international avec quatre nouvelles signatures dont Bem's, le premier distributeur belge de jeux vidéo et de produits connexes.

Perspectives

La bonne dynamique commerciale observée au cours du premier semestre permet de planifier de nombreux lancements de clients sur la seconde partie de l'année.

Prochaine communication financière : le 15 septembre 2022 avec les résultats du 1er semestre 2022.