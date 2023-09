HiPay atténue ses pertes au 1er semestre 2023

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le volume de paiements atteint 4,1 milliards d'euros pour HiPay soit une croissance de 14% par rapport au 1er semestre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé se monte à 32,6 millions d'euros en progression de +18,8%.

Le résultat opérationnel courant s'établit ainsi à 1,3 ME (-2,9 ME déclaré au 30 juin 2022).

Le résultat net consolidé s'élève à -0,7 ME (-3,6 ME au 1er semestre 2022) après prise en compte d'une valorisation des stock-options et actions gratuites de 0,4 ME, d'un résultat financier de -0.9 ME et d'une charge d'impôt de -0,1 ME.

Perspectives

Au cours du 1er semestre, le groupe HiPay a poursuivi la réorganisation de gouvernance exécutive entamée fin 2022 et a stabilisé ses structures. La gouvernance exécutive d'HiPay a évolué avec la nomination d'un Directeur Général Adjoint et la mise en place d'un Comité Exécutif élargi afin d'accompagner la forte croissance de ses ventes.

Les objectifs opérationnels du Groupe sont les suivants :

- Croissance du chiffre d'affaires et amélioration continue de la satisfaction client ;

- Conformité et maîtrise des risques ;

- Innovation produit ; qualité et stabilité des services ;

- Génération de trésorerie nette, après CAPEX et remboursement des emprunts ;

- Rentabilité opérationnelle ; et

- Qualité de vie au travail et stabilité des effectifs.

En parallèle de ses objectifs opérationnels, HiPay planifie et contrôle avec attention son plan de trésorerie. HiPay bénéficie du soutien de l'actionnaire de référence BJ Invest (dont le président, Benjamin Jayet, est également Président du conseil d'administration de HiPay Group SA) pour mener à bien son plan stratégique.