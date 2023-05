Hipay : activité dynamique en début d'année

(Boursier.com) — Hipay gagne 3,1% à 5,3 euros après avoir fait état d'une croissance de 22% du volume des paiements à 2,1 milliards d'euros sur le 1er trimestre 2023. Le chiffre d'affaires progresse également de 22%, à 16,4 millions d'euros. Au cours du trimestre, HiPay a enregistré une activité commerciale dynamique dont l'impact sur le chiffre d'affaires devrait porter sur tout l'exercice. HiPay anticipe donc viser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres en 2023.

Sur son principal marché (retail France), HiPay bénéficie d'une croissance de 6%, en ligne avec ses objectifs. Cette croissance est constatée sur ses positions historiques dans l'habillement, l'électronique ou encore le tourisme. HiPay maintient une croissance très soutenue dans le secteur de l'iGaming avec une augmentation de 40% du volume des paiements. L'entreprise confirme également sa position de leader en Belgique avec le lancement d'un produit de paiement par code QR dans les salles de jeux physiques.

HiPay poursuit son expansion européenne à travers le marché allemand avec le développement d'un module de paiement sous Shopware 6. Cette ambition s'est confirmée par la signature de WilTec Wildanger Technik GmbH, leader allemand sur le marché des produits techniques. Au Portugal et en Espagne, la conquête commerciale se poursuit avec le lancement au mois de mars de Smeg, fabricant italien d'appareils électroménagers.

En Italie, HiPay ne bénéficie à ce jour que d'une faible part de marché, le potentiel de croissance y reste donc intact. Malgré un léger ralentissement lié à une base de comparaison forte, la société a renforcé sa position dans les secteurs de l'ameublement, du voyage, de la beauté et de la santé avec alberoshop.it, traghetti.com et salimbeniprofumi.it.

En France, HiPay compte 18 nouveaux clients, dont 27% ont choisi l'omnicanal, démontrant ainsi clairement le franc succès de l'offre de commerce unifié Online to In-store depuis son lancement. HiPay continue de capitaliser sur son offre dédiée aux marchands tier-2, réalisant entre 1 et 100 millions d'euros de volume de paiements annuel, et affiche de nombreuses références sur le trimestre. Des lancements importants sont ainsi venus renforcer la progression du volume des paiements, parmi lesquels CentralePneus, La Fée Maraboutée, Christine Laure et Father & Sons.