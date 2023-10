HiPay a conservé sa dynamique de croissance au 3e trimestre

(Boursier.com) — HiPay , la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023. Au cours du troisième trimestre 2023, le volume de paiements a atteint 1,9 milliard d'euros, correspondant à une croissance de +10% par rapport au troisième trimestre 2022.

La performance du troisième trimestre consolide l'accélération du volume de paiements et le chiffre d'affaires du premier semestre 2023, malgré un contexte économique inflationniste difficile pesant sur la consommation.

La croissance sur les 9 premiers mois de l'année 2023 atteint désormais +13%.

La croissance du volume de paiements est soutenue sur l'activité iGaming, malgré la mise en place d'un advertising ban le 1er juillet 2023 en Belgique, qui n'a pas n'a pas à ce jour impacté le segment iGaming affichant au contraire une progression des volumes de ventes.

Le volume de paiements en boutique matérialise le développement de l'offre omnicanal qui représente désormais 7% de ses flux en France. HiPay consolide ainsi son positionnement de spécialiste du paiement omnicanal.

Un regain d'activité se traduisant par un chiffre d'affaires trimestriel de nouveau en croissance à deux chiffres

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 atteint 15,7 millions d'euros, soit une croissance de +1,4 million d'euros et +10% par rapport au troisième trimestre 2022. La croissance du chiffre d'affaires est directement en lien avec la hausse du volume de paiements.

Le taux de chiffre d'affaires sur volume de paiements, qui traduit la capacité de HiPay à monétiser ses services, tend à se stabiliser. Ce taux atteint ainsi 0,82% au cours du troisième trimestre 2023 (vs 0,82% en 2022).

Sur 9 mois, le taux de chiffre d'affaires sur volume de paiements atteint 0,80% vs 0,78% en 2022.

Les +2 pbs s'expliquent par un mix des moyens de paiement plus rémunérateurs et une monétisation du volume de paiements en progression reflétant une politique commerciale engagée depuis l'année dernière.

Un fort dynamisme de l'activité de HiPay en France et à l'international offrant des perspectives futures prometteuses

L'expansion européenne de HiPay se confirme grâce à de nouvelles signatures auprès des acteurs du Retail :

- En Italie avec le renforcement du partenariat avec Passione qui s'équipe de l'offre

HiPay MOTO solution et le lancement commercial au Royaume-Uni et en Espagne.

- Au Portugal avec la signature de Pianno, qui consolide le statut d'expert du paiement e-commerce Fashion Retail sur le marché.

- En France, HiPay assoit son positionnement de multi-spécialiste à travers plusieurs signatures sur une large variété de secteurs (Beauté, Mode, Chaussures, Décoration/Ameublement, Tourisme sportif, Jardinage, Cuisine/Gastronomie), parmi lesquelles Father & Sons et UCPA.

Calendrier financier 2024

Chiffre d'affaires de l'année 2023 : 5 mars 2024 (avant bourse) ;

Résultats de l'année 2023 : 12 avril (avant bourse) ;

Présentation des résultats annuels : 12 avril à 16h ;

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 : 9 mai (avant bourse) ;

Assemblée Générale 2024 : 5 juin ;

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 : 30 juillet 2024 (avant bourse).