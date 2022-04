Hiolle Industries : résultats 2021 bien accueillis

(Boursier.com) — Hiolle Industries prend 7% vers les 4 euros ce vendredi, alors que le groupe vient de publier ses résultats 2021. Le CA consolidé a augmenté de 19% à 88,9 ME, alors que l'Ebitda a grimpé de 174% à 12,2 ME. Le résultat opérationnel atteint 7,25 ME contre 1,08 ME un an avant. Le résultat net se situe à 5,31 ME, contre 79 KE un an auparavant. Les capitaux propres en fin de période s'établissent à 35,9 ME, l'endettement financier ressort à 21,1 ME et la trésorerie active se monte à 14,1 ME.

Fort d'un bon carnet de commandes, d'une visibilité jusqu'en 2025 dans certains secteurs et d'une capacité d'investissement importante, le groupe entend poursuivre son développement par une croissance organique maîtrisée et de nouveaux projets de croissance externe. Le directoire proposera à l'AG annuelle des actionnaires du 1er juin un dividende de 0,1 euro par action au titre de l'exercice 2021, soit un montant global de 942 KE.