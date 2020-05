Hiolle Industries : résultats 2019 en retrait, pas de dividende

(Boursier.com) — Le groupe Hiolle Industries a dégagé l'an dernier un EBITDA de 7,4 ME contre 6,86 ME en 2018. La hausse est principalement due à l'application de la norme IFRS 16 qui transforme les contrats de locations immobilières en droits d'utilisation activables et amortissables. Avant impact de cette nouvelle norme, l'EBITDA s'élève en effet à 6,2 ME.

Le résultat opérationnel d'un montant de 3,66 ME, impacté par la dépréciation du goodwill du secteur Services et Environnement pour 650 KE et d'une rectification du calcul du goodwill du secteur Ferroviaire et Aéronautique pour 336 KE, affiche une baisse de 27,2%. La rentabilité avant ces dépréciations " non récurrentes " est de 5,4%.

Le résultat net ressort à 2,09 ME, en baisse de plus de 40%. Aucune distribution de dividende ne sera proposée à l'assemblée générale des actionnaires.

Hiolle Industries annonce avoir eu recours à l'activité partielle dans la majeure partie de ses filiales et a effectué des demandes de prêts garantis par l'état afin d'assurer un niveau de trésorerie suffisant pour assumer le fonds de roulement de chaque société composant le groupe.

Hiolle Industries ne cache pas que la crise sanitaire et le contexte économique mondial mèneront inexorablement à une baisse de chiffre d'affaires sur l'exercice 2020 mais souligne bénéficier d'un important carnet de commandes (plus de 98 millions d'euros) et d'une visibilité sur 4 ans dans le secteur Ferroviaire et Aéronautique. " La charge de travail s'est seulement décalée de plusieurs semaines et toutes les forces du Groupe sont mobilisées afin de préparer la reprise totale des activités industrielles à partir du second semestre 2020 ", commente Hiolle Industries.