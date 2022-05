Hiolle Industries résiste dans un contexte instable

(Boursier.com) — Le Groupe Hiolle Industries maintient le cap de la croissance et affiche un chiffre d'affaires consolidé à 20,5 millions d'euros au 1er trimestre 2022 (19,57 ME un an plus tôt à périmètre constant), en croissance globale de +4,7% par rapport au 31 mars 2021, à périmètre constant mais en recul de -6% en donnée publiée (21,79 ME de chiffre d'affaires au 31 mars 2021)

Pour le secteur "Ferroviaire et Aéronautique", l'activité du 1er trimestre 2022 dépasse les 15,9 ME, en recul de -3,8% par rapport à la même période 2021. En léger retard par rapport aux perspectives, le Groupe est confiant quant à l'atteinte du budget prévisionnel 2022.

A l'inverse, pour le secteur "Services et Environnement", la hausse des chiffrages annoncée l'année dernière a porté ses fruits, et se traduit par une croissance de 675 kE, faisant bouger les lignes du mix d'activité (poids de 22,3% du CA contre 15,5% en 2021).

Fort d'une assise financière solide, de clients historiques et d'un carnet de commandes de 90 ME sur 4 ans, le Groupe Hiolle Industries résiste dans un contexte économique instable.