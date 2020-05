Hiolle Industries : ralentissement de l'activité au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le Groupe Hiolle Industries publie un chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 de 18,11 millions d'euros, en retrait de près de -10% par rapport au 1er trimestre 2019 (20,1 ME). Après un bon début d'année, l'ensemble des secteurs d'activités a été impacté par les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus. La priorité du Groupe Hiolle a été de préserver la santé et la sécurité de ses salariés par une fermeture totale de ses établissements pendant les deux premières semaines de confinement pour mettre en place des mesures de protection nécessaires : télétravail, postes et horaires de travail aménagés si le télétravail n'est pas possible, mise en place des mesures barrières.

Ainsi, le secteur Services et Environnement (32% du CA) affiche un chiffre d'affaires de 5,73 ME, en baisse de 8,7% par rapport au 1er trimestre 2019. Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (68% du CA) est en recul de 10,4% avec un chiffre d'affaires consolidé de 12,38 ME.

Dès le début de la crise sanitaire, le Groupe a pris un nombre important de mesures pour minimiser ses effets sur ses filiales et sur son exploitation. Aussi, le Groupe a eu recours à l'activité partielle dans la majeure partie de ses filiales et a bénéficié de prêts garantis par l'état afin d'assurer un niveau de trésorerie suffisant pour assumer le fonds de roulement de chaque société composant le Groupe. Hiolle Industries a également négocié des reports de 6 mois des échéances des prêts bancaires et des reports des règlements des charges patronales.

Par ailleurs, il est rappelé que le Groupe bénéfice d'un important carnet de commandes (plus de 98 ME) et d'une visibilité sur 4 ans dans le secteur Ferroviaire et Aéronautique. La charge de travail s'est seulement décalée de plusieurs semaines.

Si la pandémie aura un impact significatif sur les performances du 2ème trimestre, toutes les forces du Groupe sont mobilisées afin de préparer la reprise totale des activités industrielles à partir du second semestre 2020.