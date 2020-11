Hiolle Industries : nette amélioration au 3ème trimestre

Hiolle Industries : nette amélioration au 3ème trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Hiolle Industries enregistre sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 53,4 ME. Le 3ème trimestre présente un net rebond par rapport au second trimestre fortement impacté par la pandémie de Covid-19. Ainsi, le CA du troisième trimestre atteint 18,8 ME contre 16,5 ME au second trimestre. Il était toutefois de 22,6 ME sur la période correspondante de l'an dernier.

Après un second trimestre fortement perturbé par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le Groupe Hiolle, bénéficiant d'un carnet de commandes de près de 100 ME, a repris une activité soutenue. Le 3ème trimestre présente ainsi un net rebond avec une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 14% par rapport au second trimestre 2020. Cette tendance se confirme sur la fin d'année avec un dernier trimestre qui devrait atteindre le même niveau d'activité que le 4ème trimestre 2019, estime le groupe.

Hiolle Industries, malgré les incertitudes économiques persistantes liées à la pandémie mondiale, "résiste favorablement sur 2020 avec un résultat positif et un chiffre d'affaires en croissance sur 2021", conclut le groupe.