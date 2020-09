Hiolle Industries : les résultats semestriels restent dans le vert

Hiolle Industries : les résultats semestriels restent dans le vert









(Boursier.com) — Le groupe Hiolle Industries a dégagé au premier semestre 2020 un résultat opérationnel, pourtant impacté d'une dépréciation de goodwill de 250 KE, de 559 KE contre 2,79 ME un an plus tôt.

Impacté directement par la crise sanitaire, Hiolle Industries avait enregistré une baisse de 20% de son chiffre d'affaires à 34,6 ME pour le premier semestre. La rentabilité opérationnelle est donc de 1,6%. Le résultat net passe d'un bénéfice de 1,84 ME à un solde à l'équilibre.

Hiolle Industries annonce bénéficier d'une importante visibilité et d'une voilure d'affaires s'étalant jusqu'en 2024. Les consultations et appels à projets d'ampleur (de 5 à 40 millions d'euros) ont en effet fortement repris depuis juin 2020.

Le deuxième semestre 2020 devrait bénéficier de cette tendance haussière tant sur le chiffre d'affaires que sur le résultat consolidé et Hiolle Industries pense se repositionner sur un axe de croissance à deux chiffres sur ses marchés stratégiques pour 2021.