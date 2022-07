Hiolle Industries : le concert familial Hiolle au-dessus des 90% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 4 juillet à l'AMF, le groupe familial Hiolle, composé de Hiolle Développement, Jean-Michel Hiolle, Marie-Claude Bouchez-Hiolle, Véronique Hiolle, Olivier Hiolle, Julien Gapski, Morgane Hiolle, Louka Hiolle, Melody Hiolle, Martine Cuvellier, Hiolle Logistique, Jonathan Delahaye, Infinity Materiel et Green Industrie a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 juin, le seuil de 90% des droits de vote et le 1er juillet, le seuil de 90% du capital de la société Hiolle Industries. Il détient, au 1er juillet, 8.508.510 actions Hiolle Industries représentant 14.644.829 droits de vote, soit 90,31% du capital et 93,10% des droits de vote de la société.

Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions Hiolle Industries dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Hiolle Développement.

Rappelons que cette OPA s'effectue à un prix de 4,7 euros l'action.