HIOLLE Industries : dynamisme confirmé

(Boursier.com) — HIOLLE Industries affiche à fin septembre 2021 un chiffre d'affaires de 66,8 ME, en augmentation de 25%, dépassant même de 2% son niveau d'activités du 30 septembre 2019.

Le secteur " Ferroviaire et Aéronautique ", représentant 72% du chiffre d'affaires consolidé, reste très dynamique et présente une augmentation de plus de 11 millions d'euros par rapport à la même période 2020, soit +30%. Le plan de charges dans le secteur de l'Aéronautique militaire reste soutenu et la division Ferroviaire bénéficie de contrats pluri-annuels, tant pour la France que pour l'international, qui permettent de projeter le Groupe sur un axe de croissance jusqu'en 2024. Avec un chiffre d'affaires de 18,5 ME (+13%), le secteur " Services et Environnement " représente 28% de l'ensemble consolidé.

HIOLLE Industries prévoit un quatrième trimestre 2021 qui sera à l'image d'une année très dynamique et confirme les objectifs fixés de rentabilité opérationnelle au-dessus des performances du premier semestre.