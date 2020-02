Hiolle Industries : CA annuel de 85,8 ME

(Boursier.com) — Hiolle Industries a enregistré pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 85,8 ME stable par rapport à 2018. Avec un carnet de commandes en forte hausse (90 ME, +25%) et le lancement de plusieurs projets ferroviaires d'envergure et pluriannuels, le groupe a bâti durant l'année 2019 "un socle solide pour une nouvelle période de croissance organique maîtrisée".

Le secteur Services et Environnement affiche un chiffre d'affaires de 27,3 ME en léger retrait de 2,6%. Le groupe a constaté un ralentissement de ses activités industrielles sur le second semestre 2019. Il est à noter que les consultations sont reparties à la hausse et que le groupe prévoit d'engranger de nouvelles commandes sur le 1er semestre 2020. Le secteur Ferroviaire et Aéronautique affiche un CA de 58,5 ME en hausse de 1,4%. Sur 2019, de nombreux projets ferroviaires ont été lancés avec cependant des décalages de planning sur les derniers mois de 2019. Sur un total de 12 nouveaux projets ferroviaires d'ampleur débutés au deuxième semestre 2019, 5 projets ont déjà la validation client pour la production en série via la FAI. Les 7 autres projets verront leur FAI validée au cours du S1 2020. L'ensemble de ces nouveaux projets n'impacteront de manière significative le CA qu'à partir du 2ème trimestre 2020... Hiolle dit enfin aborder 2020 "avec un fort potentiel de développement tant en France qu'à l'international".