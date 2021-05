Hiolle : CA en progression de 20,3% au premier trimestre

(Boursier.com) — Hiolle Industries accélère son rythme de croissance avec une augmentation de son chiffre d'affaires de 20,3% à 21,8 ME, et dépasse déjà de 8,4% son niveau d'activité du 1er trimestre 2019. Cette croissance est portée principalement par le dynamisme du secteur Ferroviaire et Aéronautique (+34%) qui représente, avec un chiffre d'affaires de 16,54 ME, près de 76% du CA consolidé. Le plan de charges des activités ferroviaires, notamment la fourniture d'équipements câblés embarqués, est élevé, accentué par un fort développement à l'international. L'export (principalement USA et Canada) représente près de 17% du chiffre d'affaires total. Le secteur Services et Environnement, avec une CA de 5,26 ME, reste en recul de 8,3%. Les incertitudes économiques persistantes ont retardé les prises de décisions des clients et perturbé la relance des activités du secteur. La hausse des chiffrages en cours permet cependant d'amorcer une reprise "qui sera perceptible sur le second semestre 2021".

Fort d'un carnet de commandes de plus de 90 millions d'euros et de belles perspectives de développement à l'international, Hiolle Industries "confirme son objectif de croissance annuelle à deux chiffres".