Hilton Worldwide : nouvelles pertes mais la situation s'améliore

Hilton Worldwide : nouvelles pertes mais la situation s'améliore









Crédit photo © Hilton

(Boursier.com) — Hilton Worldwide perd du terrain en pré-séance à Wall Street après avoir essuyé de nouvelles pertes au premier trimestre. Le groupe hôtelier a ainsi essuyé un déficit net de 108 M$ ou 39 cents par titre contre un profit de 18 M$ ou un bpa de 6 cents un an plus tôt. Les recettes ont fondu de 54,5% à 874 M$ et le RevPAR, mesure très suivie dans le secteur, a sombré de 38% à 46,23$, en légère amélioration toutefois par rapport au trimestre précédent. Le bpa ajusté s'est établi à 2 cents contre 10 cents attendus par le marché.

Bien que les analystes s'attendent à un fort rebond de l'hôtellerie au cours du second semestre de cette année, ils restent réservés quant à la rapidité de la reprise de la demande pour les voyages d'affaires, dont dépendent fortement les grandes chaînes, notamment Hilton et son rival Marriott.

"Alors que l'augmentation des cas de COVID-19 et le renforcement des restrictions de voyage, en particulier en Europe et dans notre région Asie-Pacifique, ont pesé sur la demande en janvier et février, nous avons constaté une amélioration significative en mars et avril", a déclaré le directeur général, Christopher J. Nassetta. "Nous espérons que cette dynamique positive se poursuivra alors que les vaccins sont plus largement distribués et que nos clients se sentent à nouveau en sécurité lorsqu'ils voyagent".