Hilton Worldwide : la crise continue à plomber les comptes

Crédit photo © Hilton

(Boursier.com) — Hilton Worldwide recule en pré-séance à Wall Street. Le groupe hôtelier a fait état d'une troisième perte trimestrielle consécutive sur les trois derniers mois de 2020, accompagnée d'une chute de ses revenus et du revenu par chambre disponible. La firme a ainsi essuyé un déficit net de 224 M$ ou 80 cents par titre contre un profit de 175 M$ ou un bpa de 61 cents un an plus tôt. Le bpa ajusté ressort à -10 cents contre un consensus de 3 cents. Les recettes ont fondu de 62,4% à 890 M$ et le RevPAR, mesure très suivie dans le secteur, a sombré de 59,2% à 40,68$, là où les analystes attendaient 44,1$.

97% des hôtels Hilton sont ouverts, tandis qu'environ 220 ont temporairement suspendu leurs activités au 10 février.