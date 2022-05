Hilton Worldwide Holdings : publication mitigée

(Boursier.com) — Hilton Worldwide Holdings perd du terrain en pré-séance à Wall Street. Le groupe hôtelier a publié un bénéfice au titre du premier trimestre, contre une perte sur la période correspondante l'an dernier, ses résultats ayant bénéficié de la reprise progressive du tourisme. Les comptes de la période sont néanmoins mitigés puisque si le bpa ajusté, à 71 cents, a dépassé les attentes du marché (67 cents), les revenus sont un peu courts, à 1,72 Md$. Le RevPar, une mesure clef du secteur, a bondi de 80,5% sur un an, mais les analystes tablaient là aussi sur une hausse un peu plus élevée (+81,2%). Enfin, la firme anticipe un bpa ajusté 2022 compris entre 3,77 et 4,02$, contre un consensus de 4,14$.