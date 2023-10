HighCo vise plus de 22% de marge opérationnelle en 2023

(Boursier.com) — Après un 1er semestre 2023 en légère hausse (+0,3% PCC), HighCo affiche une activité quasi-stable au 3e trimestre avec une marge brute de 18,83 millions d'euros (+0,1% PCC).

Le Digital est en hausse de +0,7%, tiré à nouveau sur le trimestre par les offres promotionnelles dématérialisées. Les activités offline s'affichent en repli de -1,3% sur le T3.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, les activités du groupe s'affichent en légère progression de +0,2% à 57,26 ME. Le Digital est en hausse de +2,5% depuis le début de l'année. La part des activités digitales dans la marge brute du Groupe poursuit sa progression, passant de 66,6% à fin septembre 2022 à 68,1% à fin septembre 2023.

La France représente sur la période 87,2% de la marge brute du Groupe, à 49,91 ME. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023, la marge brute à l'International est en repli de -1,5% à 7,35 ME et représente 12,8% de la marge brute du Groupe.

Guidances 2023 précisées

Compte tenu des performances financières publiées depuis le début de l'exercice et du niveau d'activité attendu au 4e trimestre 2023, le Groupe précise ses guidances 2023 comme suit :

- marge brute en repli de l'ordre de -2% (MB 2022 : 77,16 ME) ;

- résultat des activités ordinaires en hausse (RAO 2022 : 16,22 ME) ;

- marge opérationnelle (RAO / MB) supérieure à 22% (marge opérationnelle 2022 : 21%) ;

- bénéfice net par action ajusté en hausse (BNPA ajusté 2022 : 0,45 euro).