HighCo : violente chute

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, HighCo plonge de près de 12% à 3,3 euros, sanctionné après son point annuel. Après une certaine stabilité sur les derniers trimestres, l'activité sur le quatrième trimestre est ressortie en baisse de 10% à 17,8 ME. Oddo BHF explique que le momentum devrait rester compliqué pour HighCo sur les prochains mois (poursuite de l'inflation, suppression du prospectus papier, ect) et le risque sur Casino à court terme n'est pas à exclure (impact significatif sur la topline et les marges du groupe). En conséquence, le broker dégrade son scénario 2024 et attend désormais : une MB en baisse de 14% à 65 ME (vs -1% à 75 ME auparavant) et une MOP ajustée de 18% (vs 21% auparavant). À la suite de la mise à jour de son modèle (DCF / Peers), il abaisse sa recommandation à 'sous-performer' et ramène sa cible de 5 à 3,6 euros.

