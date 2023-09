HighCo : toujours peu de réaction

(Boursier.com) — HighCo reste assez stable ce vendredi à 4,75 euros (+0,5%), alors que le groupe a annoncé un niveau d'activité au S1 2023 conforme aux anticipations avec une Marge Brute (MB) de 38,43 ME, en hausse de 0,3% à données publiées et à PCC(1). Les activités digitales sont en croissance (S1 PCC à +3,4%) et les activités offline en repli (S1 PCC à -5,5%). Le groupe souligne la légère progression des activités en France (S1 PCC à +0,6%) et un repli moins marqué à l'International (S1 PCC à -1,7%).

Le résultat des Activités Ordinaires (RAO) est de 10 ME, en légère hausse de +0,4%. La Marge opérationnelle ressort à 26%, stable. Le Résultat opérationnel est de 9,52 ME, en hausse de +1,7%. Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté s'inscrit à 6,32 ME, en hausse de +6,9%. Le Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté est de 0,31 euro, en hausse de +9,0%.

Situation financière toujours solide

La capacité d'autofinancement (CAF) est de 7,48 ME (hors IFRS 16), stable (-0,08 ME). Le Cash net hors ressource nette en fonds de roulement est de 14,58 ME au 30 juin 2023, en baisse de 4,47 ME par rapport au 31 décembre 2022.

Guidances 2023 précisées

La Marge brute est revue de "stable" à "en légère baisse".

La Marge opérationnelle est revue de "stable" à "en légère hausse". Le Bénéfice net par action est ajusté en hausse... Parmi les derniers avis d'analystes, In Extenso Finance a réduit la mire de 6,60 à 6,25 euros, tout en restant à 'achat fort'. Portzamparc reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 5,40 euros. De son côté, Oddo BHF a ajusté la mire de 5,7 à 5,3 euros en restant 'neutre'.