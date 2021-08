HighCo : sur les 6 euros

HighCo : sur les 6 euros









(Boursier.com) — HighCo remonte de plus de 1% sur les 6 euros ce lundi en Bourse de Paris. Après un 1er trimestre 2021 solide (+2,2% PCC), le groupe a confirmé son retour à la croissance au 2e trimestre (+8,1% PCC). Ainsi, au 1er semestre 2021, les activités s'affichent en progression de +5,1% à 37,8 millions d'euros. Le Digital, en hausse de +1,5% sur le semestre, a été tiré par la croissance des activités Mobile (+7,3%) et représente 64,3% des activités de HighCo. Les activités 'offline' bénéficient d'un effet de base très favorable et affichent un fort rebond avec une croissance de +12,2%. Par zones géographiques, la France affiche une marge brute de 32,48 ME en croissance de +4,9% au 1er semestre 2021. Elle représente 85,9% de la marge brute du Groupe. A l'International, les activités sont également en croissance de +5,9% à 5,32 ME et représentent 14,1% de la marge brute du groupe.

La croissance d'activité alliée à la bonne maîtrise des coûts permet d'afficher un RAO ajusté en forte progression de +24,1%, à 9,5 ME au 1er semestre 2021. La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté/ MB) progresse de 380 points de base par rapport au 1er semestre 2020 retraité (21,3%) et de 770 points de base par rapport au S1 2020 publié (17,4%), pour s'afficher à 25,1%.

Le ROC ajusté est en forte progression de +24,2% à 9,28 ME.

Le RNPG ajusté grimpe de 38,5% à 5,87 ME (S1 2020 retraité : 4,24 ME), pour un RNPG publié qui s'affiche à 5,89 ME, également en forte hausse de +42,6%. Le groupe affiche ainsi un BNPA ajusté semestriel de 0,28 euro, en forte hausse de +38% par rapport au S1 2020 retraité.

Situation financière toujours solide

La capacité d'autofinancement s'élève à 9,57 ME, en progression de +15,1% par rapport au 30 juin 2020. Le cash net (excédent net de trésorerie) au 30 juin 2021 s'établit à 62,03 ME, en baisse de 14,93 ME par rapport au 31 décembre 2020. Hors ressource nette en fonds de roulement (50,89 ME au 30 juin 2021), le cash net s'affiche à 11,14 ME, en baisse de 2,29 ME par rapport au 31 décembre 2020.

Perspectives affichées

Avec la forte progression des résultats semestriels, le groupe a revu ses guidances 2021. Il prévoit désormais une légère croissance de la marge brute au second semestre (MB S2 2020 : 38,19 ME ; MB FY 2020 :74,16 ME). HighCo révise aussi à la hausse sa marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB). Elle passe de supérieur à 17% à supérieur à 19% contre une marge opérationnelle ajustée 2020 de 16,4%.

A travers son start-up studio HighCo Venturi, HighCo poursuit ses investissements avec pour objectif la création de 5 start-ups à horizon 2025. Trois projets ont aussi été initiés, bénéficiant sur l'exercice 2021 d'un investissement en OPEX de plus de 4 ME, dont 2 ME au S1 2021, et mobilisant près de 40 collaborateurs.

Parmi les derniers avis d'analystes, Genesta a ajusté sa cible de 7,35 à 7,5 euros en restant à 'acheter' sur le dossier.