HighCo : stabilité de la marge brute au 1er trimestre

(Boursier.com) — Comme attendu, HighCo enregistre une légère croissance d'activité au 1er trimestre 2023, et affiche une progression de sa marge brute de +0,5% à 18,90 millions d'euros (18,8 ME à même date en 2022).

En France, la marge brute au 1er trimestre 2023 s'affiche en croissance de +1% à 16,30 ME, et représente 86,3% de la marge brute du Groupe. A l'International, les activités sont en repli de -2,3% au 1er trimestre 2023, à 2,59 ME et représentent 13,7% de la marge brute du Groupe. La part du Digital dans les activités internationales progresse légèrement et représente 59,5% de la marge brute sur le trimestre.

Guidances 2023 confirmées

Les performances publiées au 1er trimestre et la légère croissance d'activité attendue au 2e trimestre (comparable à celle du T1) permettent au Groupe de confirmer ses guidances 2023 :

- une marge brute stable (MB 2022 : 77,16 ME) ;

- une marge opérationnelle (RAO / MB) de l'ordre de 21% (marge opérationnelle 2022 : 21%).

"HighCo réalise un début d'année conforme à ses attentes, avec une légère croissance d'activité (+0,5%) portée par le Digital. Le Groupe continue d'accompagner ses principaux clients en innovant pour apporter des réponses concrètes aux nouveaux défis du retail (inflation, réduction progressive du prospectus papier, etc.). HighCo débute le deuxième trimestre sur la même dynamique et confirme ses guidances 2023", indique Didier Chabassieu, Président du Directoire.

Dividende

L'assemblée générale se tiendra le lundi 15 mai à 10h30 au siège social à Aix-en-Provence. Il y sera notamment proposé la distribution d'un dividende en forte hausse à 0,40 euro par action au titre de l'exercice 2022, dont la mise en paiement sera effectuée le 26 mai. La date de détachement du coupon est prévue le 24 mai.