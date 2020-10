HighCo : soutenu !

(Boursier.com) — HighCo grimpe de 2,3% à 4,78 euros ce vendredi. Avec une baisse au T3 2020 limitée à -2,1%, le groupe a affiché un niveau d'activité meilleur qu'attendu (T1 2020 : -10,3% ; T2 2020 : -21,6%) et a atteint une marge brute trimestrielle de 21,83 ME. Le Digital a affiché de bonnes performances avec une croissance de 1,1% PCC notamment grâce au "Drive"... La part du Digital dans les activités du groupe poursuit sa progression pour atteindre 58% sur le trimestre (56,2% publié au T3 2019).

A fin septembre 2020, hors PGE et ressource nette en fonds de roulement, le cash brut estimé était de l'ordre de 11 ME contre 13,02 ME au 30 juin 2020 (10,56 ME au 31 décembre 2019) et le cash net de 6 ME, contre 8,01 ME au 30 juin 2020.

Compte tenu d'un RAO positif au T3, de l'absence de paiement de dividende et du maintien de la suspension du programme de rachats d'actions, le PGE (Prêt Garanti par l'Etat) de 30 ME n'a pas été utilisé à date...

GUIDANCES PRECISEES

Grâce à une résistance des activités meilleure que prévue et à une bonne maîtrise des coûts au T3 2020, le Groupe précise ses guidances comme suit :

repli de la marge brute au S2 2020 compris entre -5% et -7% (S1 2020 : -16,1%) ;

marge opérationnelle ajustée 2020 (RAO ajusté / MB) rehaussée de supérieure à 10% à supérieure à 12% (marge opérationnelle ajustée 2019 : 18,5%).

"Ce T3 et le relèvement de guidance sont de nature à rassurer, en particulier sur la résilience de la rentabilité malgré l'ampleur du choc" commente Portzamparc qui estime que l'impact est plus mesuré sur son scénario puisque l'analyste "visait déjà 12% de marge ajustée (relevée à 12,4%)". Verdict : "Nous confirmons notre recommandation 'Renforcer' avec un objectif relevé de 4,9 à 5,1 euros".