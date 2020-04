HighCo : sous tension après les annonces

(Boursier.com) — HighCo rechute de 8,6% ce jeudi à 3,30 euros, alors que les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de COVID-19 ont touché l'ensemble des activités des clients du groupe, marques et distributeurs, dès le mois de mars, aboutissant à un repli pour HighCo de 27,4% sur ce seul mois. La marge brute du Groupe s'est ainsi contractée de 10,3% à 20,79 ME au T1 2020. Le Digital a mieux résisté et affiche une baisse limitée à 7,8% PCC, tiré par les activités Mobile en croissance sur le trimestre. La part du Digital dans les activités du Groupe continue de progresser pour atteindre 54,9% sur le trimestre (53,4% publié au T1 2019).

"Comme anticipé fin mars et suite aux prolongations des mesures de confinement, le T2 2020 devrait être encore plus impacté par les mesures prises par les autorités et afficher un repli significatif aussi bien en France qu'à l'International" poursuit la direction... L'ensemble des activités sera impacté compte tenu de l'importance du T2 dans la saisonnalité de l'activité du Groupe (Pâques, fêtes des mères et des pères), du report de nombreux évènements sportifs servant de support aux temps forts des enseignes de la grande distribution (Euro 2020 de football de l'UEFA reporté à 2021, report des Jeux Olympiques d'Eté, report du Tour de France en août 2020, etc.).

A fin mars, le niveau de cash brut (hors ressource nette en fond de roulement) était de 7,8 ME (10,56 ME au 31 décembre 2019). "Ces éléments amènent à revoir pour 2020 notre Marge Brute de 85,8 ME à 79,6 ME et la marge ajustée de 10,1% à 9,3%, soit une division par 2 en 2019" commente Portzamparc qui souligne que 2020 sera "à oublier, mais nous pensons que le groupe restera profitable et qu'il commencera à rebondir en 2021, sachant que le titre est "value". De quoi rester à "renforcer" avec un objectif de cours revu en baisse de 4,8 à 4,1 euros.