HighCo : scénario validé !

(Boursier.com) — HighCo grimpe de 2,5% ce jeudi, à 5,58 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a retrouvé la croissance sur ce T1 2021, de manière homogène entre digital (62,6% MB, +2,3%) et offline (+2%). Le groupe cite notamment "le mobile et le drive" comme soutiens notables à l'activité...

Cette tendance devrait se poursuivre au T2 qui affichera néanmoins une croissance plus marquée (guidance +6 à +8%) du fait de la base de comparaison. Les guidances annuelles sont logiquement confirmées : retour de la croissance et marge ajustée de plus de 17%, soit +60bp à minima malgré les investissements volontaristes dans le lancement de nouvelles offres digitales.

"Ce T1 bénéficiait évidemment d'un effet de base favorable et reste en retrait de 10% par rapport au T1 2019" commente Portzamparc qui précise que, pour autant, il est encourageant alors que la situation était très loin d'être normalisée au T1, entre couvre-feu et confinements territorialisés... "Sur un scénario inchangé, nous maintenons notre recommandation Renforcer, avec un objectif ajusté de 5,9 à 6 euros" conclut l'analyste.

Sur la base des performances financières de 2020, il sera proposé à la prochaine assemblée générale du 17 mai 2021, un dividende de 0,27 euro par action, en forte progression de +68,8% par rapport au dividende de 0,16 euro par action versé en 2019.

Compte tenu du contexte sanitaire et économique actuel, HighCo anticipe pour l'année 2021 un retour à la croissance de la marge brute (MB 2020 : 74,16 ME), ainsi qu'une progression de la marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté/MB) à plus de 17% (marge opérationnelle ajustée 2020 : 16,4%).

Les ressources financières seront allouées à la montée en puissance du start-up studio HighCo Venturi (investissements en OPEX supérieurs à 4 ME) et au CAPEX qui sera compris entre 2 et 3 ME, ainsi qu'au retour à l'actionnaire par le paiement d'un dividende en forte hausse (de l'ordre de 5,6 ME) et par la reprise du programme de rachat d'actions propres qui sera supérieur à 1 ME (suspendu en 2020).