HighCo : RNPG ajusté en forte progression

(Boursier.com) — La marge brute du Groupe HighCo s'affiche en progression de +3,2% à 76,52 ME sur l'exercice 2021.

La croissance du RAO ajusté et la stabilité des charges de restructurations (2021 : 0,71 ME ; 2020 : 0,78 ME) entraînent une forte croissance du ROC de +21,7% à 14,82 ME (2020 : 12,18 ME).

Compte tenu d'un autre produit opérationnel de 2,46 ME lié à la réévaluation à la juste valeur du complément de prix comptabilisé lors de l'acquisition de Useradgents en 2018, le résultat opérationnel 2021 s'établit à 17,28 ME, en très forte hausse +41,9%.

La charge d'impôt reste stable à 4,29 ME en 2021 (2020 : charge de 4,24 ME). Le taux effectif d'impôt est en forte baisse de 660 points de base et s'affiche sur la période à 29,6%. Le RNPG ajusté est en très forte progression de +50,9% à 8,71 ME (2020 : 5,77 ME), pour un RNPG publié qui s'affiche à 11,19 ME, également en très forte hausse de +161,9% (2020 publié : 4,27 ME).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté de 0,42 euro, en très forte progression de +51,4% par rapport à 2020.

La capacité d'autofinancement s'élève à 18,48 ME, en hausse de +13,6% par rapport au 31 décembre 2020. Hors impact de la norme IFRS 16 (Contrat de location), la capacité d'autofinancement s'élève à 15,33 ME, en progression de +17,9% par rapport au 31 décembre 2020.

Le cash net (excédent net de trésorerie) au 31 décembre 2021 s'établit à 73,71 ME, en baisse de 3,25 ME par rapport au 31 décembre 2020.

Hors ressource nette en fonds de roulement (55,79 ME au 31 décembre 2021), le cash net s'affiche à 17,92 ME, en hausse de 4,50 ME par rapport au 31 décembre 2020.

Avec ces solides performances financières, il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale du 16 mai 2022, un dividende de 0,32 euro par action, en forte progression de +18,5% (0,27 euro par action versé en 2021 au titre de 2020).

Proposition d'annulation d'environ 8% des titres auto-détenus

La société informe qu'elle a le projet d'annuler, d'ici fin juin 2022, au moins 8% de son capital social par annulation d'actions auto-détenues (hors contrat de liquidité).

Le Directoire, dans le cadre de sa politique de retour à l'actionnaire et constatant que la limite légale de 10% du capital en auto-détention est presque atteinte, a présenté au Conseil de surveillance un projet de réduction de 8% du capital de la société, par annulation d'actions auto-détenues acquises dans le cadre de programmes de rachat d'actions successifs. Comme annoncé ci-dessus, le Groupe enregistre en 2021 une forte hausse de sa rentabilité et affiche une situation financière solide avec un excédent net de trésorerie (cash net) élevé. Ces éléments sont favorables à la réalisation de cette opération.

Le Conseil de surveillance, qui s'est tenu ce jour, a autorisé le Directoire à procéder à cette opération.

Le Directoire entend mettre en oeuvre cette autorisation d'ici fin juin 2022 sous conditions :

du vote favorable par l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 16 mai prochain d'une résolution l'autorisant à annuler les actions auto-détenues dans les limites légales,

de la décision de l'AMF d'accorder à WPP (actionnaire de référence détenant 34% du capital), sur demande de celle-ci, une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique, et

qu'il n'existera plus aucune voie de recours contre cette décision.

Il est précisé que WPP s'abstiendra de voter la résolution d'annulation qui sera soumise à l'Assemblée Générale.

GUIDANCES 2022

Ces guidances ont été établies sur la base des éléments disponibles, dans un contexte complexe et évolutif lié à la guerre en Ukraine et à la pandémie de Covid 19 toujours en cours.

Le Groupe rappelle à ce titre qu'il n'est pas directement ou indirectement présent dans les zones de conflit et souligne que son niveau d'activité à fin février 2022 n'a pas été impacté.

Dans ce contexte, HighCo anticipe pour l'année 2022 :

une légère croissance de la marge brute (MB 2021 : 76,52 ME) ;

une progression de la marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) de 50 points de base (marge opérationnelle ajustée 2021 : 20,3%).

Les ressources financières du Groupe seront allouées :

à l'innovation avec le start-up studio HighCo Venturi (investissements en OPEX supérieurs à 4 ME) ;

au CAPEX qui sera compris entre 2 ME et 3 ME (1,06 ME en 2021) ;

à des acquisitions et/ou prises de participations ;

au retour à l'actionnaire par le paiement d'un dividende en forte hausse (de l'ordre de 6,6 ME) et par la poursuite du programme de rachat d'actions propres qui sera supérieur à 1 ME (1,31 ME en 2021).

L'Assemblée Générale annuelle (mixte) de HighCo se tiendra le lundi 16 mai 2022 à 10h30 au siège social d'Aix-en-Provence.

Compte tenu du contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19, les modalités de tenue et de participation à cette Assemblée pourront être modifiées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, en conformité avec la réglementation.