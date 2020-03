HighCo : résultats 2019 et perspectives face à la crise sanitaire

HighCo affiche un résultat opérationnel 2019 en hausse de 13,7% à 16,66 ME. L'impôt ressort en forte hausse, principalement du fait d'un effet de base défavorable, des crédits d'impôt significatifs avaient été comptabilisés en 2018, et représente une charge de 5,76 ME en 2019. Le bénéfice net s'établit à 9,32 ME, en hausse de 7,8%.

HighCo a mis en place une organisation ad hoc dans chaque filiale pour continuer à accompagner au mieux ses clients, cependant, le groupe indique que l'épidémie a et aura un impact significatif sur ses activités, notamment suite à la fermeture des grandes surfaces spécialisées (GSS) et à une diminution des promotions et le report ou l'annulation des temps forts d'enseignes alimentaires.

Ainsi, en termes d'activité (marge brute), HighCo anticipe à date un T1 2020 en retrait, malgré une situation à fin février conforme au budget et en légère croissance, un T2 2020 fortement impacté, avec un risque de repli significatif. A mi-mars, le niveau de cash brut (hors ressource nette en fond de roulement) était stable par rapport au 31 décembre 2019 (10,56 ME).

Le groupe prévoit des mesures de préservation de la trésorerie avec le recours aux dispositifs gouvernementaux (report du paiement des charges fiscales et sociales, chômage partiel, etc.), la suspension du programme de rachats d'actions et des investissements non prioritaires (CAPEX). Enfin, il n'y aura pas de distribution de dividende.